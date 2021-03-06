Pazarcı tezgahta, pazar boş!
Kahramanmaraş’ta hafta sonu kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte pazarcı esnafları hafta sonu pazar yerlerinde tezgahlarını açtılar.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2021, 12:13 06.03.2021, 12:25
Hafta sonu pazarlarının dolu geçmesini bekleyen pazarcı esnafları ise hayal kırıklığına uğradı.
Her hafta sonu yoğun geçen hafta sonu pazarları kısıtlama sonrası bomboş kaldı.
Haber – Emre Ataç
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