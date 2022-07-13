Pazarcık 1 saat içerisinde 4 kez sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün Pazarcık İlçesinde 17.56 ile 18.49 saatleri arasında en büyüğü 3.3, en küçüğü 2.1 olmak üzere 4 kez sallandı. Yaşanan depremlerde herhangi bir yaralanma veya maddi hasarın yaşanmadığı öğrenildi. Art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle İlçe halkı, tedirginlik yaşıyor.