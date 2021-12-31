Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan 2021 yılını değerlendirdi.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan 2021 yılını değerlendirdiği açıklamasında, 2021 yılının verimli bir şekilde değerlendirildiğini belirterek, 2022 yılıyla ilgili planlamalarında hazır olduğunu söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2021, 15:49 31.12.2021, 18:12
2021 yılında merkez ve kırsal mahallelerde başarılı bir şekilde değerlendirildiğini söyledi.
Yılmazcan yaptığı değerlendirmede, belediye çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerini söyledi.
Yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlanamayan bölgelerde 2022 yılı iş mevsiminde de devam edeceklerini kaydeden Yılmazcan, dünya genelinde yaşanan ekonomik krizden halkın en az şekilde etkilenmeleri için çalıştıklarını ve sosyal yardımları da sürdürdüklerini söyledi.
Yılmazcan 2022 yılında yapılacak çalışmaların planlamalarının da yapıldığını belirterek, Pazarcık Belediyesi olarak disiplinli çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.
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