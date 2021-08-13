Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan açıkladı!

Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan yaptığı girişimleri sonucu Pazarcık Kırk mağaralarda kazı çalışmaları tekrardan başlayacak.

Başlanacak olan çalışmalar öncesi Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Acıpayam ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Pazarcık Belediyesinde bir araya geldi.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Başkan Yılmazcan “önümüzde ki günlerde tekrardan kazı çalışmalarına başlanacak olan Kırk mağaralar konusunda istişarelerde bulunduk.” Dedi.