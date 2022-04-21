Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!

İlk olarak yapımı devam eden Millet Konağı yapımını yerinde inceleyen Başkan YIlmazcan daha sonra Pazarcık Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YIlmazcan Pazarcık Belediyesi olarak hizmet vermeye durmadan devam edeceklerini ifade etti

Sakarkaya Mahalle Muhtarı ise Başkan Yılmazcan'a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.