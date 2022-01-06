Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!

Yapılan çalışmayı yerinden inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmacan konusuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:

''Belediye ekiplerimizce Mahallemiz de yapımı devam eden 5 bin metrekare kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceledik.

Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.'' dedi.