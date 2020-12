Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'dan yeni yıl mesajı!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın 2020 yılının hiç kimsenin tahmin etmediği bir şekilde geçtiğini belirterek şöyle konuştu; “2020 yılı Pandemi, sel ve depremlerin olduğu bir yıl oldu. Hükümetimizin aldığı tedbirler, halkımızın yardımseverlik duygusu umutlarımızı her zaman diri tuttu. Uzun yıllar unutulmayacak 2020 yılında oluşan Pandemi deneniyle tüm dünya ülkelerini ve insanlarını gördük. Her birine yakından şahit olduk. Ülkemizde ise bunun tam tersi yaşandı; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkemiz 2020 yılındaki Pandemi sürecini en az hasarla atlattı. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile bu illet karşısında çaresiz kalırken, birbirlerinin maskelerine el koyarken, parası olmayan tedavi olamazken, ülkemiz ihtiyacı olan ülkelere malzeme hibesinde bulundu. Türk halkının; her zaman afetlere ve bu tür olaylara karşı yardımseverliği tüm dünyaya örnek olacak türdendir. Afet felaketlerinde olduğu gibi pandemi sürecinde de halkımızın yardımseverliğini aciz kalan tüm dünya ülkelerine gösterdik.” Dedi.

2020 yılında Pazarcık Belediyesi olarak da zorlu bir süreç geçirdiklerine değinen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “Pazarcık’ımızın kalkınma yolunda daima söz verdiğimiz gibi çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın hizmetkârları olan bizler bu memleketin derdiyle dertlenip sevinçleriyle mutlu oluyoruz. Ak Kadrolar ve Ekibimizle birlikte yeni yılda da hizmet bayrağını elimizden geldiğince en ileri noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu korona virüs süreci bizlere birliğimizin beraberliğimizin kıymetini çok güçlü bir şekilde tekrar anlattı. Pazarcık’ta milletimizle el ele gönül gönüle daha müreffeh bir Pazarcık için çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılının ülkemize ve tüm dünya ya başta sağlık huzur ve mutluluklar getirmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Tüm Pazarcıklı hemşerilerimizin yeni yılını kutluyoruz. Aileleriyle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu yıllar diliyoruz. Yeni yılda da tedbirleri elden bırakmayalım kurallara riayet edelim. Kucaklaşacağımız günler yakındır inşallah. Tüm hemşerilerimizi aziz milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Şehitlerimize Allahtan rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz” dedi.