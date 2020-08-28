Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!

Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım daha konforlu ve güvenilir hale geliyor. KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince Pazarcık İlçesi Turunçlu, Sadakalar, Yukarıhücüklü ve Mezere mahallelerini birbirine bağlayan ana arterlerden uzunluğu 30 km, genişliği 8 metre olan yolda asfalt sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Yüz yıllık yol sorunu çözülüyor

Uzun yıllardır yol sorunu yaşadıklarını belirten Yukarıhücüklü Mahalle Muhtarı Vakkas Yürek, KMBB’nin başlattığı yol çalışmalarına dair; “Bizim yüz senelik bir yol sorunumuz vardı. Eskiden beri toz ve toprak içinde çok perişanız. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ederim. Yol çalışmalarını hemen başlattı, asfaltımız yapılıyor. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.

Mezere Mahalle Muhtarı Vakkas Bağdınlı; “Mahallemizde yapılan yol çalışmasından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve değerli ekibine mahallem adına çok teşekkür ederim.”

Turunçlu Mahalle Muhtarı Kamber Kuzu ise; “30 km yolumuz asfaltlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ederiz.”

Ekipler, kış ayları gelmeden Kahramanmaraş genelindeki yollarda vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.