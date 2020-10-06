Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde olduğu girişimler sonucu Sarıl Mahallesinin en büyük sorunlarından olan içme suyu ihtiyacını KASKİ Müdürlüğü ile yaptığı girişimler sonucu su problemini çözdü.
KAHRAMANMARAŞ 06.10.2020, 17:31 06.10.2020, 19:41
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Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yaptığı açıklamada '' Yapmış olduğumuz girişimlerimizle Mahallemizin en büyük sorunlarından olan içme suyu ihtiyacını Kaski Müdürlüğümüz ile yaptığımız girişimlerimiz sonucu su proplemini çözdük .Desteklerinden dolayı Büyükşehir Beleldiye Başkanımız Hayrettin Güngör başta olmak üzere Kaski Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim'' dedi.
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