Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yaptığı açıklamada '' Yapmış olduğumuz girişimlerimizle Mahallemizin en büyük sorunlarından olan içme suyu ihtiyacını Kaski Müdürlüğümüz ile yaptığımız girişimlerimiz sonucu su proplemini çözdük .Desteklerinden dolayı Büyükşehir Beleldiye Başkanımız Hayrettin Güngör başta olmak üzere Kaski Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim'' dedi.