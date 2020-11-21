Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!

Pazarcık ilçe genelinde Başkan Yılmazcan’ın büyük gayretleri ile mahalle konakları inşa ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ 21.11.2020, 16:30 21.11.2020, 16:35
Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!

Pazarcık Belediyesi sosyal belediyecilikte dur durak bilmeksizin çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe genelinde Başkan Yılmazcan’ın büyük gayretleri ile mahalle konakları inşa ediliyor.

Bu konaklar Pazarcık Belediyesi Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol sonrası okuldan dönüştürülerek yapımına başlanacak.

Sakarkaya Kısık Mahallesinde çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, mahalle konaklarının yapım süreçleri hakkında bilgiler verdi.

#Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan
Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Kasım 2020
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:23
İkindi 15:02
Akşam 17:25
Yatsı 18:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Karagümrük 9 13
5. Başakşehir 8 13
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 9
15. Göztepe 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Tuzlaspor 8 18
3. İstanbulspor 9 17
4. Samsunspor 9 16
5. Adana Demirspor 8 15
6. Ankara Keçiörengücü 9 15
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Boluspor 10 7
15. Menemen Belediyespor 7 6
16. Bandırmaspor 9 5
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Osasuna 9 11
12. Elche 7 11
13. Sevilla 7 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Huesca 10 7
18. Celta de Vigo 9 7
19. Levante 8 6
20. Real Valladolid 9 6