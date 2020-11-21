Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!

Pazarcık Belediyesi sosyal belediyecilikte dur durak bilmeksizin çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe genelinde Başkan Yılmazcan’ın büyük gayretleri ile mahalle konakları inşa ediliyor.

Bu konaklar Pazarcık Belediyesi Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol sonrası okuldan dönüştürülerek yapımına başlanacak.

Sakarkaya Kısık Mahallesinde çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, mahalle konaklarının yapım süreçleri hakkında bilgiler verdi.