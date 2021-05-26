Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!

Pazarcık Karaçay, Dede Paşa, Eylen, Çiçek, Konak, Çöçelli, Çiftlik ve Kocadere Mahallesinde yapımına başlanan toplam 7 bin ton asfalt yama çalışması başladı.

Yapımına başlanan çalışmayı yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.

Yapılan çalışmadan dolayı Başkan Yılmazcan'a teşekkür eden Kocadere Mahalle Muhtarı Müslüm Belveren ise şunları söyledi.