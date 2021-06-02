Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde Yukarı Pazarcık Mehmet Emin Arıkoğlu-Bağdınısağır Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde sıcak asfalt çalışması başladı.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2021, 16:25 02.06.2021, 16:53
2 Km’lik yolda yapılacak olan sıcak asfalt çalışması öncesi Pazarcık Belediyesi tarafından başlanan çalışmayı Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları ile birlikte yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili; “yıllardır özlemini duyduğumuz yukarı Pazarcık için sıcak asfalt çalışmasına başladık. İnşallah bu caddemizi kısa bir süre içerisinde doğal gaz ve kaski çalışmalarıyla beraber milletimizin hizmetine sunacağız.”dedi.
Yapımına başlanan çalışmadan dolayı Başkan Yılmazcana teşekkür eden Bağdınısağır Mahalle Muhtarı Adem Kardeş ise çalışmaların devamlılığını diledi
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