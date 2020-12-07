Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan engelli vatandaşların gününü kutladı
Pazarcık Belediye Başkan İbrahim Yılmazcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Pazarcık Engelliler Dernek Başkanı Mehmet Kert ve Ahmet Cengaver’i makamında ağırladı.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2020, 12:17 07.12.2020, 12:59
Burada açıklama yapan Ahmet cengaver, bu özel günde bizi unutmadığı için başkanıma teşekkür ederim dedi.
Pazarcık Engelliler Dernek Başkanı Mehmet Kert’de, pandemi nedeniyle engelli arkadaşlarımızı bir arada toplayamadık ama başkanımızı sağ olsun bizi ağırladı ifadelerine yer verdi.
Pazarcık Belediye Başkan İbrahim Yılmazcan'da engelli vatandaşların gününü kutladı.
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