Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde yapımı devam eden sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 17:00 14.10.2020, 19:35
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Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından Kartalkaya Bulvarı üzerinde yapımı devam eden sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Yapımı tamamlanan çalışmayı yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan desteklerinden dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür etti.
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