Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan’dan normalleşme açıklaması

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ilçelerinin sarı orta riskli kategoride yer aldığını belirterek, “kısıtlamaların gevşetilmesi hem sağlık çalışanlarımızın özverileri hem de hemşerilerimizin daha dikkatli olması sonucu gerçekleşti. Asıl olan bu kazanımlara devam etmek için kurallara harfiyen uymaya devam edilmeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine sonrası verdiği müjdenin ilçesinde sevinçle karşılandığını belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, yeni kontrollü normalleşme sürecine başladıklarını söyledi. Sarı orta risk haritasında bulunan ilçesi Pazarcık’ta gevşetilen kısıtlamaların hangi alanları ilgilendirdiğini açıklayan Başkan Yılmazcan, “tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Bu da bizi bu kazanımları kaybetmemek için daha dikkatli olmaya sevk ediyor.” diye konuştu.

Başkan Yılmazcan şöyle konuştu; “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hükümetimiz ekonomik yönden, sağlık yönünden, kanun ve takibi yönünden Pandemi sürecini mükemmel bir şekilde yönetiyor. Sarı orta risk haritasında bulunan Kahramanmaraş ilimiz ve Pazarcık İlçemizde yeni normalleşme süreci başladı. Kahramanmaraş Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, yeni normalleşme süreci nedeniyle aldığı kararları açıkladı.

Her akşam saat 21.00 ile 05.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek

HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI

Restoran, lokanta, kafe, çay bahçesi vs. faaliyetleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. 21:00-24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitim başlayacak.

Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarda yüz yüze tam zamanlı eğitime devam edilecek.

İlkokullarda 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alınacak.

Ortaokul 5, 6, 7. Sınıfların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alınacak

Ortaokul 8. Sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alınacak.

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıfların haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alınacak.

Lise 12. sınıfların haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime alınacak.

Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilecek.

Belediyemizde ve değir kamu kurumlarında çalışma saatleri normal saate döndü.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki hemşerilerimizin sınırlamaları kaldırıldı.

65 yaş üstü vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler.

Nikâh ve düğün yapmak isteyen hemşerilerimiz, düğünlerini 100 kişi geçmeden ve 1 saati aşmada yapabilecek.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurullarının katılımları 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.”