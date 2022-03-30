Pazarcık Belediyesi, Çevkor işbirliğinde fidan dikimi gerçekleştirdi!

Gerçekleşen etkinlikte öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştiren Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “Yarının dünyasının sahipleri çocuklarımızla; ilçemizin turizm alanlarından Kırkmağaralar Mevkiimize bin adet fidan diktik. Çocuklarımıza hem doğa bilincini aşılamak hem de çevreyi korumak için yaptığımız etkinlikte dikilen fidan sayısını 2 bine çıkarttık” dedi.