Pazarcık Belediyesi, Çevkor işbirliğinde fidan dikimi gerçekleştirdi!
Kırmağralar Mevkiinde gerçekleşen fidan dikimine Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Çevkor Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe ve öğrenciler katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2022, 15:18 30.03.2022, 17:35
Gerçekleşen etkinlikte öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştiren Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “Yarının dünyasının sahipleri çocuklarımızla; ilçemizin turizm alanlarından Kırkmağaralar Mevkiimize bin adet fidan diktik. Çocuklarımıza hem doğa bilincini aşılamak hem de çevreyi korumak için yaptığımız etkinlikte dikilen fidan sayısını 2 bine çıkarttık” dedi.
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