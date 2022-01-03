Pazarcık Belediyesi çocukların hayallerini gerçekleştirdi!

Çocukların isteğine kayıtsız kalmayan başkan Yılmazcan Belediye ekiplerine talimat vererek çocuk oyun grubunu Tilkiler mahallesinde bulunan çocuklarla buluşturdu.

Park çalışmasını yerinde inceleyen başkan Yılmazcan’ı Tilkiler mahallesi sakinleri karşıladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi

Mahalle muhtarı ise yapılan hizmetlerden dolayı başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.