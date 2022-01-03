Pazarcık Belediyesi çocukların hayallerini gerçekleştirdi!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın geçtiğimiz günlerde Tilkiler Uzun çarşı mahallesinde gerçekleştirdiği Ziyaret kapsamında orada bulunan çocuklar başkan Yılmazcan’dan park talebinde bulunmuştu.
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2022, 14:31
Çocukların isteğine kayıtsız kalmayan başkan Yılmazcan Belediye ekiplerine talimat vererek çocuk oyun grubunu Tilkiler mahallesinde bulunan çocuklarla buluşturdu.
Park çalışmasını yerinde inceleyen başkan Yılmazcan’ı Tilkiler mahallesi sakinleri karşıladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi
Mahalle muhtarı ise yapılan hizmetlerden dolayı başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.
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