Pazarcık Belediyesi hizmetlerine devam ediyor

İlçedeki yapılan tüm çalışmaları sürekli takip eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan önce ki gün içme suyu hattını KASKİ İlçe Müdürü Ökkeş Çam ile birlikte inceledi.

Mahallesine yapılan içme suyu hattında açıklamalarda bulunan Ufacıklı Mahalle Muhtarı Nazmi Karaaslan “emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise yaptığı açıklamada desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Hayrettin Güngör Bey'e, KASKİ İl ve İlçe müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.