Pazarcık belediyesi ilçe yatırımlarına devam ediyor!
İçme suyu şebekesi için çalışmalar başlatan Pazarcık belediyesi ilçeye 5 tane su deposu yapıyor bu depoların 3 tanesi bitti 2 tanesi yapım aşamasında.
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2021, 17:26 12.06.2021, 19:55
1 yılda bitmesi planlanan projenin çalışmaları sürüyor proje bittiğinde pazarcık ilçesinin 100 yıllık içme suyu karşılanacak.
Aksu Haber’e çalışmalar hakkında bilgiler veren Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan su şebekesi çalışması için elimizden geleni yapıyoruz dedi.
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