Pazarcık Belediyesi kar çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesiyle Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ilçe merkezi ve Kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına başlayan Belediye ekipleri ilçe merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN ise şunları söyledi.