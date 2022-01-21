Pazarcık Belediyesi kar çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor
Pazarcık ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Pazarcık Belediyesi tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.01.2022, 12:16 21.01.2022, 17:21
Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesiyle Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ilçe merkezi ve Kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmasına başlayan Belediye ekipleri ilçe merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN ise şunları söyledi.
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