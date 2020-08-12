Pazarcık Belediyesi'nden sarıl mahallesine kilit parke taşı
Pazarcık Belediyesi tarafından Pazarcık ilçesi Sarıl Mahallesinden kilit parke taşı çalışması başladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.08.2020, 16:31
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Başkan Yılmazcan yapılan çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı.
Yapımı başlayan kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan vatandaşların taleplerini dinleyerek bir konuşma yaptı.
Yapılan hizmetten dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Muhittin Uzuntop ise şunları söyledi.
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