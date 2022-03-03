Pazarcık Belediyesi öğrencilerde deprem bilinci oluşturdu!

Pazarcık Belediyesince ilçedeki öğrencilere deprem bilinci aşılamak amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında bin ilkokul öğrencisine deprem eğitimi boyama kitabı dağıtıldı.

15 Temmuz İlkokulu'nda gerçekleştirilen kitap dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, bölgenin birinci derece deprem bölgesi olmasından dolayı bir farkındalık çalışması yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Belediye olarak çocuklara deprem bilinci aşılamaya çalıştıklarını dile getiren Yılmazcan, şunları kaydetti:

"Afet eğitimi kapsamı içerisinde İlçemiz genelinde kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımızla birlikte bugüne kadar 45 bin kişiye afet eğitimi verildi. Pazarcık Belediyesi olarak Türkiye geneline örnek bir proje olduğunu değerlendirdiğimiz bir çalışmayı hayata geçirdik. Özellikle çocuklarımızın deprem konusunda daha duyarlı hale gelmesi ve bu konuda yapılan çalışmalara belediye olarak öncülük etmek amacıyla bir çalışma ortaya koyduk. İlçemiz genelinde birinci sınıfa giden toplam bin öğrencimize deprem eğitimi için boyama kitabı hazırlattık. Bunları çocuklarımıza dağıttık. Buradaki temel amacımız çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini sağlamak."