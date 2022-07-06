Pazarcık Belediyesi sporun ve sporurcunun her zaman yanında

Bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren Pazarcık #Kartalkaya Kulübü sporcularına spor malzemesi desteğinde bulunan Başkan Yılmazcan, Kulüb Başkanı Serhun KABUKCU ile birlikte Dağıtımını gerçekleştirdi.

Sporcularla tek tek ilgilen Pazarcik Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN; "SPORUN ve SPORCUNUN

HER ZAMAN YANINDAYIZ" dedi.

Spor malzeme desteğinden dolayı Başkan Yılmazcana teşekkür eden Kartalkaya Spor Kulübü Başkanı Serhun KABUKCU ise şunları söyledi.