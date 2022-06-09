Bu kapsamdan Pazarcık ilçesinin beyaz altını; sarımsağın katma değerini yükseltmek ve dikkat çekmek adına Pazarcık Belediyesi tarafından Sarımsak festivalinin ikinci etabı düzenlendi.

Gerçekleşen Sarımsak Festivalinde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin GÜNGÖR: “Biz kendi kendine yeten bir şehiriz. Toprak verimliliğiyle tarım alanında lider olmak için var gücüyle çalışan çiftçilerimizin elleri dert görmesin” dedi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN ise; “Coğrafi işaretinin alınması için çalışmalarımızı sürdürdüğümüz, çiftçimizin alın teri, beyaz altını sarımsağın katma değerini yükseltmek ve dikkat çekmek adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin GÜNGÖR ile birlikte Pazarcık’ımıza has Beşçeşme Sarımsağımızın hasadına katıldık” dedi.

Yapılan hasadın ardından Başkan GÜNGÖR ve Başkan YILMAZCAN sarımsak hasadı yapan çiftçilerin taleplerini dinleyerek Pazarcık Beşçeşme Sarımsağının festivalinin 2. etabını tamamlandı.