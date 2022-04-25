Pazarcık Belediyesi, vatandaşları iftar sofrasında bir araya getirdi!

Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan iftara gelen misafirlerini tek tek selamlayarak sohbet etti.

Özel bir düğün salonunda Verilen İftara başkan yılmazcan’ın yanı sıra, TBMM içişleri komisyon başkanı ve ak parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin güvenç, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün, MHP il başkanı Ertuğrul doğan, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Katılım sağladı.

İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Ramazan ayının maneviyatı ve bereketi paylaşıldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan TBMM içişleri komisyon başkanı Celalettin güvenç, iftar sofralarındaki maneviyatın önemine değindi

Başkan Yılmazcan ise “geleneksel iftar yemeğimize 84 mahallemizden bütün hemşerilerimiz katıldı.” ifadelerini kullandı.