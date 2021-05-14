Pazarcık Belediyesi ve hayırseverlerden örnek davranış! Vatandaşların fırıncılara olan borçlarını ödediler
Pazarcık Belediyesi ve hayırseverler tarafından yapılan proje kapsamında Pazarcık ilçesi Bağdınısağır Mahallesinde fırın esnaflarından veresiye borçları olan vatandaşların borçları ödendi.
KAHRAMANMARAŞ 14.05.2021, 18:01 14.05.2021, 18:33
Ülke genelinde gelenek haline gelen bu projeye Başkan Yılmazcan da katıldı. İlçe fırın esnaflarını ziyaret eden Başkan Yılmazcan dar gelirli ailelerin habersiz bir şekilde fırındaki bulunan borçlarını ödeyerek destek oldu.
Konuyla ilgilenen açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.
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