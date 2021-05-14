Pazarcık Belediyesi ve hayırseverlerden örnek davranış! Vatandaşların fırıncılara olan borçlarını ödediler

Ülke genelinde gelenek haline gelen bu projeye Başkan Yılmazcan da katıldı. İlçe fırın esnaflarını ziyaret eden Başkan Yılmazcan dar gelirli ailelerin habersiz bir şekilde fırındaki bulunan borçlarını ödeyerek destek oldu.

Konuyla ilgilenen açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.