Pazarcık Belediyesi yapılmadık yol bırakmıyor!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Pazarcık’ın çehresini her geçen gün daha da güzelleştirmek için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Tilkiler Mahallesi Kendirolar Obasın da devam eden yol onarım ve fiiller çalışmasını yerinde inceleyen başkan Yılmazcan yetkililerden bilgiler aldı.

Ayrıca Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Tilkiler Mahallesinde vatandaşların taleplerini dinledi.