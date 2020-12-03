Pazarcık Belediyesi yapılmadık yol bırakmıyor!
Göreve geldiği günden itibaren daha yaşanılabilir bir pazarcık anlayışıyla hareket eden Başkan Yılmazcan Pazarcık’ta Yapılmadık Yol Bırakmıyor. İlçenin dört bir tarafında yol yapım çalışmaları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.12.2020, 19:15 03.12.2020, 21:25
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Pazarcık’ın çehresini her geçen gün daha da güzelleştirmek için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Tilkiler Mahallesi Kendirolar Obasın da devam eden yol onarım ve fiiller çalışmasını yerinde inceleyen başkan Yılmazcan yetkililerden bilgiler aldı.
Ayrıca Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Tilkiler Mahallesinde vatandaşların taleplerini dinledi.
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