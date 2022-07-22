Pazarcık Belediyesi Yılmazcan Kültürel Etkinlikler kapsamında etkinlik düzenlendi!
Pazarcık Belediyesi sponsorluğunda Kültürel Etkinlikler kapsamında etkinlik düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2022, 15:46 22.07.2022, 19:49
Pazarcık Şemsiye Sokağında düzenlenen canlı müzik etkinliğine vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenen Pazarcıklı vatandaşlar Başkan Yılmazcan'a teşekkür etti.
Pazarcik Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan etkinlikte bir açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 22 Temmuz 2022
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