Pazarcık Belediyesinde kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor

Bu kapsamda Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ulubahçe Mahallesinde kilit parke taşı çalışması başladı.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan belediye ekipleri tarafından yapılan kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceledi.

Daha güzel bir Pazarcık için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.