Pazarcık Belediyesinden aşure ikramı!

Hazırlanan aşureler Yukarı Pazarcık Ulu camisinde Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün, MHP İlçe Başkanı Yusuf Şahin, Ak Parti İlçe teşkilatı ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımıyla vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem ayının İslam tarihinde önemli ve hüzünlü bir yeri olduğunu belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.

Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün ise bir konuşma yaparak teşekkür etti.