Pazarcık Belediyesinden aşure ikramı!
Pazarcık Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara paylaşma ve bereketin sembolü olan aşure ikram etti
KAHRAMANMARAŞ 06.09.2021, 13:42 06.09.2021, 13:59
Hazırlanan aşureler Yukarı Pazarcık Ulu camisinde Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün, MHP İlçe Başkanı Yusuf Şahin, Ak Parti İlçe teşkilatı ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımıyla vatandaşlara ikram edildi.
Muharrem ayının İslam tarihinde önemli ve hüzünlü bir yeri olduğunu belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.
Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün ise bir konuşma yaparak teşekkür etti.
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