Pazarcık Belediyesinden bir mahalleye daha Millet Konağı!
Başkan Yılmazcan, Evri Mahallesi'nde temel atma törenine katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2021, 18:13 05.07.2021, 18:16
Sosyal Belediyecilik anlamında ilçede büyük hizmetlere imza atan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan birçok mahallede Millet Konağı yapımını tamamlayarak bir mahalleye daha Millet Konağı temelini attı.
Evri Mahallesi'nde Pazarcık Belediyesi tarafından yapımına başlanan Millet Konağı çalışmasını Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis Üyeleri ile yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan inşaatın temelini vatandaşlarla birlikte attı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.
Millet konağı yapımda Pazarcık Belediyesine yer tahsisi yaparak destekte bulunan Evri Mahallesi sakinleri ise Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti
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