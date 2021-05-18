Pazarcık Belediyesinden Fatih Mahallesine Mahalle konağı
Pazarcık Belediyesi tarafından Sarıçiçek Obasında yapımında sona yaklaşan Mahalle Konağı çalışmasını Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Mahalle Muhtarı Yasin Gümüşoluk ile birlikte yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2021, 15:23 18.05.2021, 17:23
Yapılan çalışmayı ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.
Mahalle Muhtarı Yasin Gümüşoluk ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yılmazcan'a teşekkür etti.
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