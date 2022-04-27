Pazarcık belediyesinden iftar programları devam ediyor
Pazarcık belediyesi tarafından Çamlıtepe mahallesinde iftar programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2022, 15:05 27.04.2022, 17:58
İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün’ün katılımıyla gerçekleşen iftar programı vatandaşların yoğun katılım sağladı.
Programda bir konuşma yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; mübarek ramazan ayının bereketini ve beraberliğini paylaşmak adına bu tür programları düzenlediklerini ifade etti.
İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise bir konuşma yaparak ramazan ayının önemine dikkat çekti.
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