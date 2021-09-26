Pazarcık Belediyesinden kırsal mahallelere hizmet devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde Kırsal mahallede hizmet devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 26.09.2021, 15:52 26.09.2021, 16:48
Pazarcık Belediyesinden kırsal mahallelere hizmet devam ediyor

Bu kapsamda SAKARKAYA Mahallesinde yapımına başlanan 1,5 KM'lik kilit taşı çalışmasını Mahalle Muhtarımız ile birlikte yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN konuyla ilgili şunları söyledi.

Mahalle muhtarı ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi.

#Kahramanmaraş #Pazarcık Belediyesi #İbrahim Yılmazcan #AksuTV #AksuTVHaber
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