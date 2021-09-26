Pazarcık Belediyesinden kırsal mahallelere hizmet devam ediyor

Bu kapsamda SAKARKAYA Mahallesinde yapımına başlanan 1,5 KM'lik kilit taşı çalışmasını Mahalle Muhtarımız ile birlikte yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN konuyla ilgili şunları söyledi.

Mahalle muhtarı ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi.