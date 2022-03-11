Pazarcık Belediyesinden Öğrencilere Gezi!

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Karabudak ile birlikte üniversite öğrencilerini yedikuyular kayak merkezine uğurlayan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir açıklama yaparak şunları söyledi.

Meslek yüksekokulu öğrencilerimizin sorunlarını gidermek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İlçemizde öğrencilerimizn en büyük eksiklerinden bir tanesi yurt sorunu bu sorunu milletvekillerimize ilettik Kahramanmaraş milletvekillerimiz ilçemize KYK yurdu yapılması konusunda çalışmalarını sürdürüyorlar biz de Pazarcık Belediyesi olarak öğrencilerimizi sosyal kültürel faaliyetlerde yalnız bırakmamak amacıyla bugün yedikuyular kayak merkezine geldik