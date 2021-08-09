Pazarcık bir sosyal tesis daha kazandı

Birlikte yönetim anlayışı ve sosyal belediyecilik anlamında bölgede söz sahibi olan Pazarcık Belediyesi bir mahalle konağının daha temelini attı.

Göynük Mahallesinde yerinde incelediği çalışmalar sonrası bir açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan vatandaşların refahı için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.