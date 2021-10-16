Pazarcık çevre yolunda çalışmalar devam ediyor

Bu kapsamda Pazarcık ilçesinde trafik sıkıntısını rahatlatacak olan projede çalışmalar devam ediyor.

Pazarcık Belediyesi Başkanı İbrahim Yılmazcan devam eden çevre yolunda yapılan zemin iyileştirme çalışmasını Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte yerinde inceledi.

Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Yılmazcan daha güzel bir Pazarcık için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.