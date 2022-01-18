Pazarcık-Evri Mahallesi İçmesuyu Şebeke Yenileme Çalışmaları Başladı

Kahramanmaraş il genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik faaliyetlerine devam eden Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu sorunu yaşayan mahallelerimizde başlatmış olduğu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü Pazarcık İlçesi Evri Mahallesinde içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarına başladı. Bu proje kapsamında Evri Mahallesinin içme suyu şebekesi tamamen yenilenecek olup, toplamda 28.600 metre içme suyu şebekesi ve terfi hattı yapılacaktır. KASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen projede mahallemize 200 ton ve 50 ton kapasiteli 2 adet içme suyu deposu yapılacak ve mevcutta bulunan 200 ton kapasiteli deponun tadilat çalışmaları da tamamlanacaktır. Ayrıca 1 adet debimetre odası ve 1 adet bakiye klor ölçüm odası da yapılması planlanmaktadır.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Evri Mahallemizin içme suyu şebekesi tamamen modernize edilerek mahalle halkımız kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacaktır.​