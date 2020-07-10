Pazarcık ilçe merkezindeki sıcak asfalt ve içme suyu çalışmaları devam ediyor!

Daha güzel bir Pazarcık için dur durak bilmeden çalışmalarına devam eden Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan devam eden çalışmaları yerinde inceliyor.

Bu kapsamda Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın büyük gayretleri sonucuyla Kartalkaya Bulvarında bulunan Ana Cadde de su şebekesi çalışmasıyla birlikte Sıcak Asfalt yapılması üzerine çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgiler alan Başkan Yılmazcan burada yaptığı açıklamada “İlçe merkezimizin çehresini değiştirecek olan bu çalışma kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.