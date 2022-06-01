Pazarcık İlçesi Akçakoyunlu Mahallesinde Terfi Hattı
Kahramanmaraş il genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik faaliyetlerine devam eden Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü olarak içme suyu sorunu yaşayan mahalle ve ilçelerimizde başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
KAHRAMANMARAŞ 01.06.2022, 15:37
KASKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizle birlikte hızla büyüyen ve gelişen kentimizi, geleceğe hazırlamak amacıyla kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.
Bu bağlamda Akçakoyunlu mahallemizde yaşanan su problemini çözüme kavuşturmak amacıyla başlatmış olduğumuz içme suyu terfi hattı çalışmalarını tamamladık. Proje kapsamında Akçakoyunlu mahallemizde eskimiş ve sürekli kesintiye sebep olan 2km. uzunluğunda ki terfi hattımızı çelik ve polietilen borularla yenileyerek mahalle halkımızın hizmetine sunduk.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle halkımızı daha modern ve daha kaliteli altyapı ile kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturduk.
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