Pazarcık İlçesi Akçakoyunlu Mahallesinde Terfi Hattı

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizle birlikte hızla büyüyen ve gelişen kentimizi, geleceğe hazırlamak amacıyla kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Bu bağlamda Akçakoyunlu mahallemizde yaşanan su problemini çözüme kavuşturmak amacıyla başlatmış olduğumuz içme suyu terfi hattı çalışmalarını tamamladık. Proje kapsamında Akçakoyunlu mahallemizde eskimiş ve sürekli kesintiye sebep olan 2km. uzunluğunda ki terfi hattımızı çelik ve polietilen borularla yenileyerek mahalle halkımızın hizmetine sunduk.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle halkımızı daha modern ve daha kaliteli altyapı ile kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturduk.​