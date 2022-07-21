Pazarcık ilçesi Aksu Keson Kuyuları iyileştirme ve terfi merkezi yapımı çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş il genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik faaliyetlerine devam eden Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu sorunu yaşayan mahalle ve ilçelerimizde başlatmış olduğu çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Merkez ve İlçelerde ki ihtiyaç önceliğine göre belirlenen projeleri sırasıyla hayata geçiren ve vatandaşlarımıza her türlü hizmeti büyük bir titizlikle sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü olarak Pazarcık İlçe merkezimizin içme suyunu karşılayan Aksu Keson Kuyularını iyileştirme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.
Şehrimiz için yaptığımız yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek daha kaliteli ve daha sağlıklı içme suyu temini için 15 Nisan 2022 tarihinde çalışmalarını başlattığımız proje kapsamında; 800 metre içme suyu hattını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
Eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanan proje kapsamında ayrıca 300 metreküplük biriktirme deposu ve terfi merkezi yapılarak ilçe halkımızı kesintisiz içme suyuna kavuşturacağız.
KASKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizle birlikte hızla büyüyen ve gelişen kentimizi, geleceğe hazırlamak amacıyla kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.
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