Pazarcık ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi
Açılışa Başkan İbrahim Yılmazcan, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2021, 16:26 04.04.2021, 16:30
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan ile birlikte ilçemizde hizmete giren Diyanet Gençlik Merkezlerinin açılışını gerçekleştirildi.
Açılış kurdelesini beraber kesen heyet diyanet gençlik merkezinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundular.
15°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2021
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:15
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|31
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|31
|56
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Hatayspor
|30
|49
|7. Gaziantep FK
|30
|47
|8. Karagümrük
|31
|45
|9. Sivasspor
|30
|41
|10. Göztepe
|31
|40
|11. Konyaspor
|30
|39
|12. Antalyaspor
|30
|39
|13. Rizespor
|30
|35
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kayserispor
|30
|32
|16. Kasımpaşa
|30
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|31
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Adana Demirspor
|28
|52
|4. Altınordu
|28
|52
|5. Altay
|27
|50
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Adanaspor
|28
|31
|14. Balıkesirspor
|27
|29
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|30
|56
|4. Chelsea
|30
|51
|5. Liverpool
|30
|49
|6. West Ham
|29
|49
|7. Tottenham
|29
|48
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|30
|42
|10. Leeds United
|30
|42
|11. Aston Villa
|28
|41
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|29
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Real Madrid
|29
|63
|3. Barcelona
|28
|62
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Villarreal
|29
|46
|6. Real Sociedad
|28
|45
|7. Real Betis
|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|28
|35
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|29
|31
|14. Getafe
|29
|30
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23
Günlük GazetelerTümü