Pazarcık ilçesinde ''Kuzu Maydanoz'un maceraları'' adlı tiyatro oyunu sahnelendi!

Yürüyen tırda sahnelenen tiyatro oyununu Pazarcıklı çocuklar ilgiyle izlerken, güzel vakit geçirdi.

Çocuklara eşik eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan oyunun Pazarcık’ta sahnelenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi.