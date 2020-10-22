Pazarcık ilçesinde Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Pazarcık Millet Bahçesi inşaatı hızla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.10.2020, 17:43 22.10.2020, 19:25
Yatırımlarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Millet Bahçeleri ve Millet Konakları projeleriyle vatandaşlar için yeni sosyal donatı alanları oluşturuyor. Pazarcık için önemli bir proje olan Millet Bahçesi, 95 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Ekiplerimiz Millet Bahçesi inşaatını sürdürüyor. 95 bin metrekarelik alan içerisinde oluşturulacak bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor sahalarında çalışmalar sürüyor” ifadeleri kullanıldı.
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