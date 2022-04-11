Pazarcık ilçesinde uyuşturucu operasyonu!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde valizinden uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2022, 13:22 11.04.2022, 17:34
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları şüphelinin valizinde yaptıkları aramada 10 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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