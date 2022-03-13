Pazarcık İlçesinde Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Lise ve Ortaokullar tarafından düzenlenen turnuvaya Pazarcık belediye başkanı İbrahim YILMAZCAN, Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami KERVANCIOĞLU ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa DAĞLI katılarak dereceye giren sporcular ödüllerini takdim etti.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN öğrencilere hitap etti.