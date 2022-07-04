Pazarcık ilçesinde yaz etkinlikleri düzenlendi!

Atatürk Parkında gerçekleşen yaz etkinlilerine, çocuklara karne hediyesi olarak Belediye ekiplerince şişme oyun grupları kurularak çocuklar doyasıya eğlendi.

Yarışmalar, ikramlar, şişme oyun grupları ve birçok sürprizlerle karşılaşan Pazarcıklı çocuklar mutluluğunu Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin GÜNGÖR ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’a teşekkür ederek ifade etti.

Yaz etkinlikleri kapsamından çocuklar için yapılan etkinliklerin ardından vatandaşlarda unutulmadı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Bilocan ve Hatice Gökçeli" konseri de vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Parkında doyasıya eğlenen Pazarcıklı vatandaşlar Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.

Yapılan etkinlikte bir konuşma yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN; “Büyükşehir Belediyemiz ve Pazarcık Belediyemiz iş birliğinde düzenlediğimiz yaz etkinliklerimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Müzik ruhun gıdasıdır. Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerimiz Pazarcık Belediyesi olarak devam edecek. Bu etkinliğin yapılmasında bize destek veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin GÜNGÖR’e teşekkür ediyorum. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte PAZARCIK olacağız” dedi.