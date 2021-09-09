Pazarcık'ın yeni kaymakamı görevine başladı

Bingöl Solhan Kaymakamlığından Pazarcık Kaymakamlığı'na atanan Mustafa Hamit Kıyıcı, görevine başladı.

KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 15:43
Pazarcık'ın yeni kaymakamı görevine başladı

Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, ilk mesai günü yaptığı ilk açıklamada, devraldığı hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağını belirterek, “Yöneticilik ve hizmet birlikte ve el ele yapılır. Hizmetlerin merkezinde insan vardır” dedi. 

Pazarcık’ın gelişmişliğine ve potansiyeline dikkat çeken Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, “Pazarcık’ta hizmet verecek olmaktan dolayı mutluyum. Kahramanmaraş’ın bir güzel güzel ilçesine atandım. Yöneticilik ve hizmetler birlikte yapılır. Hizmetlerin merkezinde insan vardır, vatandaş vardır. Devraldığım hizmet yarışındaki bayrağı daha ileriye taşımak için gayret göstereceğim. Hizmetlerin vatandaşa ulaşmasında ve Pazarcık’a hizmet gelmesinde katkı sağlamak isteyen herkesin yanında olacağız. Devletin şefkatini, desteğini ve güler yüzünü hizmet olarak Pazarcık’a yansıtacağız. Yöneticilik ve hizmet birlikte ve el ele yapılır. Hizmetlerin merkezinde insan vardır Pazarcık halkına sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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