Pazarcık Kartalkaya Barajı sulaması yenileme projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Pazarcıklı Çiftçilerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 16:36
Başkan Yılmazcanın katılımıyla Kahramanmaraş DSİ ve Sulama Birliği tarafından düzenlenen Pazarcık Kartalkaya Barajı Sulaması Yenileme Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleşti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
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