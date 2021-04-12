Pazarcık Kartalkaya barajında su doluluk oranı arttı

İlçede tarımsal alanda da kullanılan Kartalkaya Barajında su oranı yükselirken konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.

Kartalkaya Barajında su doluluk oranınız arttı. Yağışlar olumlu yönde Kartalkaya Barajında su doluluk oranının seviyesin yükselmesinde etkili oldu.